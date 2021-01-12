Dumlupınar'da köylerde altyapı çalışmaları ve çevre temizliği

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde köylerde, alt yapı ve çevre temizliği çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Hava şartları el verdikçe, çalışma sezonu mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Köylerimizde su ve kanalizasyon hattı tadilatları aralıksız olarak devam ediyor. Ayrıca köylerimizde çevre temizliği yapılıyor ve vatandaşlarımız çevre temizliği konusunda görevlilerimiz tarafından uyarılıyor. Köylerimizde olan hizmetimiz vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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