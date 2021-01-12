Kocası tarafından iş yerine kilitlenen kadını polis kurtardı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Kütahya’da kocası tarafında oto galeriye kilitlenen kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl merkezinde araçla bir kadının kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Gasp Büro Amirliği ekipleri E.B. isimli şüphelinin eşi S.B.'yi çalıştığı iş yerinden alarak işyeri olan oto galeriye götürdüğü ve buraya kilitlediğini tespit etti. Bahse konu adrese yapılan operasyon sonucu kurtarılan S.B. hastaneye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin aracından 1 adet 7.65 mm tabanca ve 3 adet dolu mermi ile 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu fişek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.