Gölcük'te bisiklet yolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük'te bisiklet yolu

İHA

Gölcük'te bisiklet yolu

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı'na yapılan bisiklet yolu hizmete açıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük mesire alanında beton dökümü yapılan bisiklet yolunun çizgileme, işaretleme işlemlerinin tamamlanarak bisikletçilerin hizmetine açıldığını belirtti. Başkan Biçer, “ Doğa harikası Gölcük Yaylası'nda, yürüyüş parkuru ile birlikte 2 bin 880 metrelik bisiklet yolunun yapım işlemini tamamladık. Piknikçilerimizin kullanabilecekleri bisiklet yolumuz, göl kenarı ve orman içi olarak tasarlandı. 9 metrelik köprü ile dere geçişi kolaylaştırıldı. Bisiklet yolu güzergahında su drenajlarının içine büzler konuldu.Yapımında sona gelinen taş konak evleri ve lavanta bahçeleri arasında bisiklet sporu yapılabilecek. Dağ sporları ve karavancılara da ev sahipliği yapan Gölcük yaylası mesire alanında, turizm projelerini hazırlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyoruz ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köye yağan 5 santimetre kar sevindirdi
YEREL HABERLER Köye yağan 5 santimetre kar sevindirdi
"Anılarımdasın Öğretmenim" projesine destek veren velilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER "Anılarımdasın Öğretmenim" projesine destek veren ...
DPÜ’den 'Yüksek Katma Değerli Bor' ürünlerine destek
YEREL HABERLER DPÜ’den 'Yüksek Katma Değerli Bor' ürünlerine destek
Tavşanlı’da Erasmus KA2 Gençlik Projesi
YEREL HABERLER Tavşanlı’da Erasmus KA2 Gençlik Projesi
Belediye baca temizliği konusunda uyardı
YEREL HABERLER Belediye baca temizliği konusunda uyardı
Şaphane'de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı
YEREL HABERLER Şaphane'de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı
Dumlupınar'da Meslek Yüksekokulu eğitime hazır
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Meslek Yüksekokulu eğitime hazır
Yarım asırdır demir dövüyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır demir dövüyor
Kütahya'da çeşitli olaylara karışan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da çeşitli olaylara karışan 2 şüpheli ...
Tavşanlı’da metanfetamin ve bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Tavşanlı’da metanfetamin ve bonzai ele geçirildi
Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai ele ...
Tavşanlı’da 153 parça tarihi obje ve sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Tavşanlı’da 153 parça tarihi obje ve sikke ele ...
Tavşanlı’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı’da kaçak sigara operasyonu
Kocası tarafından iş yerine kilitlenen kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Kocası tarafından iş yerine kilitlenen kadını polis ...
Kütahya’da kasten yaralama şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da kasten yaralama şüphelileri yakalandı
Tartıştığı eşini zorla götürdüğü iş yerine kilitledi
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini zorla götürdüğü iş yerine kilitledi
DPÜ’de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER DPÜ’de kan bağışı kampanyası
Vefa üst geçidinde düzenleme
YEREL HABERLER Vefa üst geçidinde düzenleme
"İzinsiz olarak faaliyet gösteren işletmelerle ilgili yasal sürecin başlatılmalı"
YEREL HABERLER "İzinsiz olarak faaliyet gösteren işletmelerle ilgili ...
Hisarcık Belediye işçisinin yüzü güldü En düşük işçi maaşı 3 bin 300 TL
YEREL HABERLER Hisarcık Belediye işçisinin yüzü güldü En düşük işçi ...
Dumlupınar'da köylerde altyapı çalışmaları ve çevre temizliği
YEREL HABERLER Dumlupınar'da köylerde altyapı çalışmaları ve çevre ...
Gençlik Merkezi’nde masa tenisi etkinliği
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi’nde masa tenisi etkinliği
Köylerde yatırımları inceledi, Koronavirüs salgını konusunda uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Köylerde yatırımları inceledi, Koronavirüs salgını ...
Dumlupınar'da çiftçi ve üreticilerin sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Dumlupınar'da çiftçi ve üreticilerin sorunları ...