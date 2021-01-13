Domaniç, beyaza büründü

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Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ile İnegöl ilçeleri arasındaki Kocayayla geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yolu beyaza büründü. Yolda kalan araçlar iş makineleri ile çekildi.

Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede kara yolu beyaza büründü ve kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçlar ise Özel İdare Müdürlüğü´ne bağlı iş makineleri ile çekildi. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için aralıksız çalışıyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-01-13 17:32:52



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