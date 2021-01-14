Altıntaş Belediyesi karla mücadele için hazır

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ekiplerinin kar ile mücadele için ekip araçlarıyla hazır olduğu bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Kar ve buz ile mücadelede, Altıntaş belediyesi olarak, ekip ve ekipmanlarımız göreve hazırdır. Rabbimizden, ilçemiz ve ülkemiz için bol, bereketli, kazasız ve belasız bir kış mevsimi temenni ediyoruz.

Vatandaşlarımızın buzlu havalarda dikkatli araç kullanmalarını istiyoruz. Ayrıca ilçemiz ve köylerinde soba kullanan vatandaşlarımızın baca temizliğine dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz'' dedi.

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