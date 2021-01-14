Dumlupınar'da GES projesinde sona gelindi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinde sona gelindiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde 200 Kilovatlık Güneş Enerji Sistemimizin ECS Teknik Hırdavat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ile yapılan sözleşmesinin ardından bu gün iller bankası mühendisleri ve ilgili firma yetkilileri ile bir araya gelindi. Çok şükür son nokta konuldu. Bu gün itibariyle kazma vuruldu. 1520 gün içerisinde bitirilip faaliyete girecek olan GES sistemimizin Dumlupınar ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

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