Domaniç´te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya´nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken, TIR ve zincirsiz araçların geçişlerine yol durumuna göre izin veriliyor. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-01-14 18:46:07



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