Çavdarhisar baraj göletinde su seviyesi azaldı

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan baraj gölünde, su seviyesinin neredeyse tamamen bitme noktasına gelmesi endişeyle karşılanıyor.

Çavdarhisar ilçesinde Bedir Çayı üzerinde, sulama amacıyla 19851990 yılları arasında inşa edilen baraj gölünde su seviyesinin azalması bölgedeki üreticiler arasında endişe neden oldu. Bölgedeki üreticiler yaptıkları açıklamalarda, ''Murat dağına yağan kar yağışı umudumuz oldu. İnşallah yakın zamanda baraj göletimiz tekrar dolmaya başlar. Bölge tarımımız için oldukça önemli olan su kaynağımızın bir an önce çoğalmasını istiyoruz'' dediler.

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