Kütahya ve Bilecik´te kar yağışı

Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/KÜTAHYA, BİLECİK,(DHA)KÜTAHYA ve Bilecik´te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Kütahya´da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kapanan Kütahya-Afyonkarahisar karayolu ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
BİLECİK BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Bilecik´te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, kar yağışının gün boyu aralıklı olarak sürmesi bekleniyor. Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS
2021-01-15 11:44:06
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