Bir ayda 592 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Aralık 2020 dönemi konut satış istatistiklerine göre Kütahya genelinde 592 konut satışı yapıldı. Konut satışlarının 324'ü ikinci el, 215'i ilk satış, 53'ü ise ipotekli satış şeklinde gerçekleşti.

2020 yılı genelinde ise ilimizde 8 bin 241 konut el değiştirdi. 2020 yılındaki konut satışlarının 3 bin 673'ü ikinci el, bin 766'sı ilk satış, 2 bin 802'si de ipotekli satış şeklinde oldu.

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