Domaniç´te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç’te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniçİnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Domaniçİnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken, tır ve zincirsiz araçların geçişlerine yol durumuna göre izin veriliyor.

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