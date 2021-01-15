Simav, beyaza büründü



Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın 864 rakımlı ilçesi Simav'da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü Simav ilçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Kar yağışıyla Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda karpostallık görüntüler oluştu. Belediye ve Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle SimavUşak kara yolunda zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İlçede hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı ise şehir merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi buldu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2021-01-15 16:56:56



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