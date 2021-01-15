Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.Domaniç´te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Gün boyu yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken; karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçlar ile zincirsiz otomobillerin geçişine yol durumuna göre izin veriyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-01-15 17:09:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.