Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.Domaniç´te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Gün boyu yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken; karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçlar ile zincirsiz otomobillerin geçişine yol durumuna göre izin veriyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2021-01-15 17:09:29
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