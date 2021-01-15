Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde jandarma ekipleri, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçe Jandarma ekiplerimiz soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta problem çeken, sokak hayvanlarına mama dağıtmaya devam ediyor. Sizler de kapınızın önüne 1 kap mama koyarak can dostlarımızın hayata tutunmalarına yardımcı olabilirsiniz. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için bu faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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