ÇPL’den “Sokak Hayvanlarını Besliyorum” projesine kedi evi desteği

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Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi personeli, yaptıkları kedi evleriyle 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından organize edilen “Sokak Hayvanlarını Besliyorum projesine” destek verdi.

Özellikle havaların soğuduğu şu günlerde birçok evsiz kediye yuva imkanı sağlanmasının gerekliliğine işaret eden Müdür Yardımcısı Ali Bütün, Çok Programlı Anadolu Lisesi personeliyle birlikte kedi evleri yaparak “Sokak Hayvanlarını Besliyorum projesine” katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

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