Kaymakam Kanyılmaz, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini evlerinde dinliyor

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Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Kaymakam Kanyılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyip, çözüm için çalışma başlatıyor.

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