Engelli, hamile ve kronik kamu görevlileri izinli sayılacak

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Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdüdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle Kütahya il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

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