Sokak hayvanları için seferber oldular

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kızılay Şubesi yetkilileri, kar yağışı dolayısıyla aç kalan sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Emet Şube Başkanı Ali Ceyhan, yaptığı açıklamada, "Kızılay ekibimiz sahada etkin görevde. İhtiyaç sahibi olan ailelerimzin yanı sıra sokak hayvanlarımız için de çalışma gerçekleştirdik. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için ekip arkadaşlarımız ilçemizde belli noktalarda ve belediye hayvan barınağımızda mama dağıtımı gerçekleştirdi. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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