Kurt köpeği yavruları donmaktan son anda kurtarıldı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı'nda, donmak üzere olan 6 kurt köpeği yavrusu, hayvan sever vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarma görüntülerini telefonuna kaydeden hayvan sever Ömer Dilmaç, Gölcük Mesire Alanı'ndaki taş konak evlerinin yapımı sırasında yavru köpekleri bulduklarını belirterek, donmaktan son anda kurtardıklarını ifade etti.

Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen köpek yavrularının, geçici hayvan barınağında tedavi ve koruma altına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.