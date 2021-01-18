Pazarlar Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışının ardından Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçede yoğun kar yağışı süresince belediye ekiplerinin 6 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak ilçe merkezindeki ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Demirci, ”Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz fedakarca çalışmalarına devam etmektedirler. Mesai kavramı gözetmeksizin özverili şekilde çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz gece gündüz aralıksız olarak çalışmalarına devam edecektir” dedi.

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