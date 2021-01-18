Müdür Keskin: “Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için çalışıyoruz”

Simav ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için çalıştıklarını, bunun yanı sıra orman köylüsüne de iş imkanı sağladıklarını ifade etti.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav İşletme Müdürlüğü Kiçir Orman İşletme Şefliği 2021 Yılı Sıklık Bakımı programındaki 98 nolu bölmede incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Keskin, sahada yapılan müdahalelerin yerinde olduğunu, yol kenarında yangın tehlikesine açık genç meşcere bölmelerinde yapılan bakım çalışmalarında budama işlemlerinin gerektiğini, ancak yangın tehlikesi olmayan iç kesimlerdeki bölmelerde, budamanın meşcere sağlığına olumsuz yönde etki ettiğini, rüzgar sirkülasyonuna sahip olan bu genç meşcerelerde zararlı etkilere neden olabileceğini belirterek gereklli uyarılarda bulundu.

Bakım patikalarının yapılmasının önemine dikkat çeken Bölge Müdürü Keskin, sıklık bakımlarında sahaya yapılan müdahalelerin, bakım patikalarıyla daha homojen etki ettiğini ve yapılan işlemleri kolaylaştırdığını dile getirdi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin daha sonra Alasöğüt Orman İşletme Şefliği 2021 yılı programında olan 6 nolu bölmede tensil çalışmaları ile Söğüt Orman İşletme Şefliği 2021 yılı üretim programında bulunan 27 28 ve 8 nolu bakım bölmelerinde üretim çalışmalarını denetledi. Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy’dan çalışmalar hakkında bilgiler Müdür Keskin, saha hakkında değerlendirmeler yaptı ve üretim işlerinde görev yapan kesim işçileri ile görüştü, sorunlarını dinledi.

Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için çalıştıklarını, bunun yanı sıra orman köylüsüne de iş imkanı sağladıklarını ifade eden Keskin, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Kiçir Orman İşletme Şefi Diğdem Sevinç, Söğüt Orman İşletme Şefi Kemal Güler ve tüm İşletme Şefleri ve kesim işçilerine çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

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