Üreticilere don uyarısı

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamlığı tarafından üreticiler için zirai don uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin en çok vişne üretilen ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 18 Ocak 2021 Pazartesi akşamı başlayarak 21 Ocak 2021 Perşembe sabah saatlerine kadar orta, yer yer (kuzey ve yüksek kesimlerde) kuvvetli zirai don olayı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur'' ifadeleri kullanıldı.

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