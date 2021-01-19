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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ali Çelik: "Devletimiz zorda kalanın yanında"

İHA

Vali Ali Çelik: "Devletimiz zorda kalanın yanında"

Vali Ali Çelik, Kütahya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ile KÜTESOB'a bağlı oda temsilcileriyle bir araya geldi. Oda başkanlarının taleplerini dinleyen Vali Çelik, sorunların çözümüne dair istişarelerde bulundu.
Kütahya Valisi Ali Çelik, iadeiziyaretleri kapsamında Kütahya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğini (KÜTESOB) ziyaret etti.
KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ile esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya gelen Vali Ali Çelik; pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntıları, talepleri, ihtiyaçları ve önerileri dinledi; çözüme dair istişarelerde bulundu.

“Dayanışma içinde olacağız”
Salgın sürecinde toplumun her kesiminin olduğu gibi esnafın da zarar gördüğünü belirten Vali Ali Çelik, ahilik kültürünü örnek gösterdi; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. “Zor bir dönemden geçiyoruz” diyen Vali Ali Çelik, “Kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan ahilik kültürü bu süreçte bizim yol göstericimiz olmalı. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir peygamberin ümmeti olarak salgın yüzünden zora düşen esnafımıza, vatandaşımıza hep birlikte destek olmalıyız” diye konuştu.

"Zor zamanda birbirimize destek olmalıyız"
Devletin zorda kalan esnafın ve vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Esnafımızın, vatandaşımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu zorlukları yerinde tespit etmek ve imkanlar dahilinde çözüm bulma gayretindeyiz. Devlet olarak daima insanımızın yanındayız” dedi.
Koronavirüs vaka sayılarında düşüşün sürdüğünü fakat salgın riskinin sona ermediğinin altını çizen Vali Çelik; maske, mesafe ve temizlik kurallarının rehavete kapılmadan uygulanmasını istedi.
Ziyarette; KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çakır, İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İkiz, Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Bayram Akkaya, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Durmuş, Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, Tuhafiyeciler Yüncüler Züccaciyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Dayanç, Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlyas Aslan, Fırıncılar ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Duran, İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Nuri Maviler, Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Recep Kaya, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Salih Aslan, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Selahattin Karaaslan, Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kucak yer aldı.

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