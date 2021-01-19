Okulun kalorifer peteklerini çalan 4 zanlı tutuklandı

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Kütahya’da bir ilköğretim okulunun kalorifer peteklerini çalan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl merkezi 75.Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesinde bulunan Atakent İlköğretim Okulundan yaklaşık 2 bin 275 TL değerindeki kalorifer petekleri çalan H.D. (19), U.A. (19), T.K. (21) ve H.G. (17) isimli şüpheliler 13 kalorifer peteği ile birlikte bir hurdacının önünde polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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