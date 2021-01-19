Kaymakam İrdelp: ''Kooperatifleşme ilçe ekonomisi için önemli''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam İrdelp: ''Kooperatifleşme ilçe ekonomisi için önemli''

İHA

Kaymakam İrdelp: ''Kooperatifleşme ilçe ekonomisi için önemli''

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak'ın ilçe tarımı ve sorunları konusunda istişarede bulunduğu bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde tarım ve hayvancılık konusunda kooperatifleşme çalışmaları yapılması konusunda Ziraat Odası Başkanımızla fikir birliğine vardık. Tarım konusunda ilçemiz bölgemizde söz sahibi. Aynı başarıyı hayvancılık konusunda da yakalamak için çalışmalar yapacağız. Ziraat Odası Başkanımız bu konuda oldukça istekli. Bütün gayemiz Altıntaş ilçemizde hayvancılık ve tarımın başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak ve ilçe ekonomisinin kalkınmasına destek olmak'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çalışkan: “Hisarcık-Gediz kara yolu yapımı en kısa sürede ihaleye çıkarılmalı”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Hisarcık-Gediz kara yolu yapımı en ...
Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet ...
Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu ...
Kütahya'da 269 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 269 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hisarcık’ta yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yaban hayvanları unutulmadı
Okulun kalorifer peteklerini çalan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Okulun kalorifer peteklerini çalan 4 zanlı tutuklandı
Simav Gölcük Krater Gölü dondu
YEREL HABERLER Simav Gölcük Krater Gölü dondu
1 yılda 673 yangın
YEREL HABERLER 1 yılda 673 yangın
Şehrin sembollerinden çinili süs havuzu buz tuttu
YEREL HABERLER Şehrin sembollerinden çinili süs havuzu buz tuttu
Yeni Adliye Sarayı yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Yeni Adliye Sarayı yatırım programına alındı
Belediyeden su sayaçları için don uyarısı
YEREL HABERLER Belediyeden su sayaçları için don uyarısı
Kaldırımlar temizleniyor
YEREL HABERLER Kaldırımlar temizleniyor
Vali Ali Çelik: "Devletimiz zorda kalanın yanında"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Devletimiz zorda kalanın yanında"
Emet Belediyesi kaldırım ve caddelerin buz ve karını temizliyor
YEREL HABERLER Emet Belediyesi kaldırım ve caddelerin buz ve karını ...
Üreticilere don uyarısı
YEREL HABERLER Üreticilere don uyarısı
Vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
Simav'da soğuk hava gölü dondurdu
YEREL HABERLER Simav'da soğuk hava gölü dondurdu
Kütahya’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak sigara operasyonu
Müdür Keskin: “Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar ...
Pazarlar Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Pazarlar Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği
Gediz’de sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Gediz’de sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar ...
Kütahya'da işbaşı eğitime katılan 2 bin 752 kişi istihdam edildi
YEREL HABERLER Kütahya'da işbaşı eğitime katılan 2 bin 752 kişi ...
Rektör Uysal, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Uysal, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
DPÜ KAMER Kariyer Merkezleri ile buluştu
YEREL HABERLER DPÜ KAMER Kariyer Merkezleri ile buluştu