Kütahya’da silahla yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı

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Kütahya’da silahla yaralama olayına karışan firari zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki gün önce İl Merkezi Maruf Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen olayda, B.T.Ö. 25 isimli şahıs B.A. (35) isimli şahsı tabanca ile sağ dizinden hayati tehlike olmayacak şekilde yaralayarak kaçmıştı.

Firari şahıs B.T.Ö. olayda kullanmış olduğu tabanca ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

B.T.Ö. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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