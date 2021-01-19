Kütahya'da araç yangını

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Kütahya'da, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, KütahyaAfyonkarahisar karayolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan 34 UA 8722 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

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