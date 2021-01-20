Hafız Hasan Takak Kur’an Kursu’na ek bina

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’de, 60 yıldan bu yana hafızlık eğitimi yaptıran 82 yaşındaki Hafız Hasan Takak'ın Kur’an Kursu’na, ek bina yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, 250 kişinin yaşadığı Boğazköy’de Hafız Hasan Takak tarafından 150 hafız bulunduğunu, toplam 300 hafız yetiştirildiğini belirtti. Müftü Aydın, “Hayatını hafız yetiştirmeye adayan Hafız Hasan Takak hoca adına yapılan Kur’an Kursu’nun ek bina çalışmaları hızla devam ediyor. Hayırsever vatandaşların maddi ve manevi destekleriyle yapımı devam eden ek binada, hafızlara yemekhane hizmeti verilecek. Geleceğin hafızlarına hayırlı olsun” dedi.

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