Hisarcık’ta Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerini sürdürüyor.

Son dönemlerde vaka sayılarının düşüşe geçtiği ilçede Korona virüs denetimleri haftanın beş günü aralıksız devam ediyor.

Denetim ekipleri, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

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