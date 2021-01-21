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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 katlı ahşap evde yangın

DHA

2 katlı ahşap evde yangın


Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde 2 katlı ahşap bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran dağıtılırken, evde büyük hasar oluştu.
Şehitler Mahallesi´nde yaşayan Harun Yılmaz´a ait 2 katlı evin bodrum katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Evinden yoğun dumanların çıktığını gören Yılmaz durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen Hisarcık Belediye İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, bodrumda bulunan odun ve kömürler yanarken, alevlerin sıçradığı evin üst katında bulunan mutfak ve salonda maddi hasar meydana geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran dağıtıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2021-01-21 11:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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