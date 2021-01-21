Hisarcık’ta tütün alımlarına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde özel bir firma tarafından tütün alımlarına başlandığı bildirildi.

Türkiye’nin en kaliteli tütün üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olan ve adı "Tütünkent" olarak anılan Hasanlar köyünde tütün üreticilerinin anlaşmalı olduğu firma tarafından kilosu 27 TL başfiyatla yaklaşık 25 ton tütün alımı yapıldı.

Köylerinde nikotini yüksek Sarıbağlar cinsi tütün üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen üreticilerden Orhan Bülbül,” Köyümüzde yaklaşık 40 aile geçimini tütüncülükle sağlamakta, emeğe dayalı tütün üretiminde tüm aile fertleri çalışmaktadır. Tütün çiftçinin en zahmetli ürettiği sanayi ürünüdür. Dikim alanının hazırlığı, fidesinin yetiştirilmesi, bakımı, ilaçlanması, toplanması ve tüccara teslimi 6 ayı geçmektedir. Bu yıl tütüne verilen 27 TL başfiyat emeğimizi karşılamaktan uzaktır. Başfiyat en az 4050 TL olmalıydı. Düşük başfiyat politikasının böyle devam etmesi yöremizde tütün üretimini azaltacaktır” diye konuştu.

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