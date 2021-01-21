Köylerdeki metruk binalar yıkılıyor Simav ilçe merkezi, Belde ve Köylerindeki metruk evlerin yıkımı devam ediyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, metruk evlerin yıkımı ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, emniyet ve sağlık açısından riskli binalarda yıkım çalışmaları yapılıyor.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılı sonu itibariyle risk taşıyan metruk binalardan 176’sının yıkım işini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaymakam Halim, “2021 yılının ilk köy ziyaretini Beyce ve Gümüşsu köylerine yaptık. Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak, köylerimizin alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Beyce Köy’de 2, Gümüşsu Köyü’nde 1 metruk binayı yıktık. Metruk bina yıkım işi, Köy Muhtarları ve köy halkı tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

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