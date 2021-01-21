Yolcu otobüsündeki 2 kadına cinsel tacizden gözaltına alındı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da şehirler arası yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu W.A.S. (29), polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir-Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, Irak uyruklu W.A.S.´nın kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürülen W.A.S.´nin sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-01-21 17:04:36



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