Donmak üzere olan köpek ve 8 yavrusunu Belediye ekipleri kurtardı



Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesi, Gölcük Yaylası'nda doğum yapan bir sokak köpeği ve 8 yavrusu, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye Geçici Hayvan Barınağı'nda, kontrolleri yapılan köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Simav Belediyesi WhatsApp ihbar hattına, bugün öğle saatlerinde, 1450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda doğum yapan bir sokak köpeği ve yavrularının soğuktan donmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Simav Belediyesi Veterineri ve Zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiler, açlık ve soğuktan bitkin haldeki köpek ve yavrularını araçlarına alıp, Simav Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na getirdi. Burada gerekli kontrolleri yapılan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Daha sonra karınları doyurulup, ısınmaları sağlanan köpeklerin, bir süre daha burada tutulacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2021-01-21 18:45:54



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