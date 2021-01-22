Donmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları barınağa yerleştirildi

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı'nda donmak üzereyken bulunan çoban köpeği ve 8 yavrusu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük Yaylası'nda yavrulayan çoban köpeği ve 8 yavrusunun koruma altına alındığını belirtti. Başkan Biçer, “Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Gölcük mesire alanında yuvası tespit edilen bir çoban köpeği ve 8 yavrusu, yoğun kış koşulları nedeniyle bulundukları yerden alınarak geçici hayvan barınağımıza yerleştirildi. Belediye Veterineri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılan anne çoban köpeği ve 8 yavrusunun sağlık durumları iyi. Ayrıca, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimle birlikte sokak dostlarımızın kış döneminde aç kalmamaları için her türlü zorlu koşulda fedakârca çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.