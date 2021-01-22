Kaçak göçmenlere `özel servis´ polise takıldı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´da yolcu otobüsündeki Afgan uyruklu 4 kaçak göçmeni, polis uygulama noktasına yaklaşınca başka bir otomobile bindirerek, kaçırdıkları saptanan sürücülere para cezası uygulandı. Otobüs ve otomobil sürücüsü hakkında ayrıca `göçmen kaçakçılığı´ suçundan soruşturma başlatıldı.
Konyaİstanbul seferini yapan H.K. yönetimindeki 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya'da polis uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre kala, araçtan 4 kişi indirdi. Bu kişiler daha sonra bulundukları yere gelen bir otomobile bindi. KütahyaAfyonkarahisar Karayolu´nda devriye gezen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine otobüs ve otomobili durdurdu. Otomobilde Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede otobüsten indirilerek M.A. yönetimindeki 43 AAV 180 plakalı otomobile alınan kaçak göçmenlere polis uygulama noktasında yakalanmaması için `özel servis´ yapıldığı ortaya çıktı.
Otobüsten valizlerini alan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürülürken, M.A.´nın kullandığı otomobil, `amaç dışı kullanım´ suçundan trafikten menedildi. Araç sürücüsü ve ruhsat sahibine ise bin 339´şar lira olmak üzere toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Otobüsün sürücüsü H.K.´ye de biletsiz yolcu taşımaktan 7 bin 594 lira idari para cezası kesilirken, otomobil ve otobüs sürücüleri hakkında `göçmen kaçakçılığı´ suçundan soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-01-22 11:37:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.