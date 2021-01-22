Kaçak göçmenlere `özel servis´ polise takıldı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´da yolcu otobüsündeki Afgan uyruklu 4 kaçak göçmeni, polis uygulama noktasına yaklaşınca başka bir otomobile bindirerek, kaçırdıkları saptanan sürücülere para cezası uygulandı. Otobüs ve otomobil sürücüsü hakkında ayrıca `göçmen kaçakçılığı´ suçundan soruşturma başlatıldı.

Konyaİstanbul seferini yapan H.K. yönetimindeki 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya'da polis uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre kala, araçtan 4 kişi indirdi. Bu kişiler daha sonra bulundukları yere gelen bir otomobile bindi. KütahyaAfyonkarahisar Karayolu´nda devriye gezen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine otobüs ve otomobili durdurdu. Otomobilde Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede otobüsten indirilerek M.A. yönetimindeki 43 AAV 180 plakalı otomobile alınan kaçak göçmenlere polis uygulama noktasında yakalanmaması için `özel servis´ yapıldığı ortaya çıktı.

Otobüsten valizlerini alan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürülürken, M.A.´nın kullandığı otomobil, `amaç dışı kullanım´ suçundan trafikten menedildi. Araç sürücüsü ve ruhsat sahibine ise bin 339´şar lira olmak üzere toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Otobüsün sürücüsü H.K.´ye de biletsiz yolcu taşımaktan 7 bin 594 lira idari para cezası kesilirken, otomobil ve otobüs sürücüleri hakkında `göçmen kaçakçılığı´ suçundan soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-01-22 11:37:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.