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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye Zafertepe Grubu Ek Binası hizmete sunuldu

İHA

İtfaiye Zafertepe Grubu Ek Binası hizmete sunuldu

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Zafertepe Grubu Ek Binası, hizmete sunuldu.
Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürü Enes Karadaş, ek bina hakkında bilgiler verdi. Karadaş, İtfaiye Müdürlüğü Zafertepe Grubu'nun temelinin 17 Ağustos 2020 tarihinde atıldığını ve ihale bedelinin 1 milyon 500 bin TL olduğunu söyledi. 702 metrekare alandan oluşan İtfaiye Müdürlüğü Zafertepe Grubu ek binanın içinde eğitim odası, araç parkı, amir odası, lokal, danışma, giyinme odası, misafirhane ve yemekhaneden oluşuyor. İtfaiye Müdürü Enes Karadaş, “Zafertepe Grubu Ek Binanın aktif hale gelmesi ile birlikte, Kütahya içerisinde en uzak olan mesafeye intikal süremiz ortalama 11 buçuk dakikadan 5 buçuk, 6 dakikaya inecek. Buranın lokasyon olarak belirlenmesinin en önemli etkenlerinden birisi de, OSB içinde yer alan fabrikalarımızda oluşabilecek herhangi bir durumda daha çabuk müdahale edebilmek. İkinci ise, bu bölgede geniş bir nüfus yer alıyor. Bu bölgeye müdahale noktasında önceliğimizin oluşmasıdır. Diğer bir husus ise, Afyonkarahisar Çevre yolunun burada olması sebebiyle herhangi bir kazaya müdahale noktasında önemli bir lokasyon olduğu için burası belirlendi” dedi.

"BİN 263 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ"
31 Aralık 2020 itibariyle Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün, 673 yangın, 590 kaza kurtarma olmak üzere, 1263 vakaya müdahalede bulunduğunu belirten İtfaiye Müdürü Enes Karadaş, bu veriler ışığında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, projeleri içinde öncelik verdiği bu binanın ne kadar isabetli bir karar olduğunu dile getirdi. Karadaş, “Teşkilatımızda an itibariyle 17 araç, 79 personel ile hizmet veriyoruz. İtfaiyeci arkadaşlarımız diğer meslek gruplarından daha farklı bir yere sahip. İhbar geldiği andan itibaren arkadaşlarımızın özverisi, bu işin sıradan bir meslek olmadığını gözler önüne seriyor” dedi. İtfaiye Müdürü Enes Karadaş konuşmasını itfaiyeci duasını okuyarak son verdi.
Yüklenici firma yetkilisi Yakup Tongadur ise yaptığı konuşmada bina hakkında teknik bilgiler verdi. Tongadur, “740 metrekare kapalı alan içerisinde personel ve misafir için gerekli ihtiyaçları en iyi şekilde hizmet edebilecek bir şekilde Belediyemize ve şirketimize yakışır bir şekilde yaparak teslim etmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR PROJEYDİ"
İş başına gelir gelmez öncelikle başlatmayı planladığı projelerden birisinin, itfaiye ek bina projesi olduğunu hatırlatan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin yaklaşık 20 kilometrelik uzun ve ince bir yapıda. Mevcut itfaiye istasyonumuz Merkez ve Batı Kütahya bölgesine yakın ama, Doğu Kütahya bölgesi yani, Zafertepe ve OSB’ye uzaktı. Acil bir durumda bu bölgeye geç geliyordu. O nedenle, şehrin iki alt bölgeye bölünerek burada bir istasyon yapılması gerekiyordu. İmar düzenlemeleri yaparken yerinde inceldik ve neresi olabilir dedik. Belediyemize ait parselin burada olmasından dolayı hemen kararını aldık ve ihale süreci başlattık. İhaleyi, Türkiye’ye açık elektronik ihale kapsamında yaptık. EKAP üzerinden ihaleye çok sayıda katılan yüklenici firma oldu. Şehrimizin firmalarından birisi en düşük fiyatı vererek ihaleyi aldı. Yüklenici firmamıza ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"2021’DE BEŞ AÇILIŞ YAPTIK"
Binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bugüne kadar 17 kurban keserek temel atma ve bazı projelerin açılışını yaptıklarını hatırlattı. Başkan Işık, “2021 yılı başından bu yana, bu beşinci açılışımız. İlk açılışımızı Dumlupınar Mahallemizde semt pazarı ile yaptık. Arkasından mahallelerimizde yapılan sosyo kültür merkezlerini açtık. Bugün milletvekilimizin, siyasi parti temsilcilerimizin, meclis üyelerimizin katılımı ile büyük bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu hizmetin mahallemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet verecek itfaiye personelimiz başta olmak üzere, tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da, yaptığı konuşmada, binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Binanın açılış kurdelası, Başkan Işık ve protokol üyeleri tarafından 'hayırlı olsun' temennisi ile kesilerek, hizmete sunuldu.

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