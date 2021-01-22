Gündüz Bakımevi'nde karne heyecanı

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Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim alan çocuklar, 20202021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılını başarı ile tamamladılar. Çocukların karnelerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık verdi.

20202021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı bugün verilen kareneler ile tamamlandı. Milyonlarca öğrenci gibi, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocuklarımızda, bugün karne sevincini yaşadılar. Gündüz Bakımevinde eğitim gören 18 çocuk Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık elinden ilk karnelerini ve başarı belgelerini aldılar. Çocuklarla tek tek ilgilen Başkan Işık, karnelerini verdikten sonra başarılarının devamını diledi.

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