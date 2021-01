7 yaşındaki kızıyla EBA'da 'okuma- yazma' öğrendi

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA'nın Seyitömer beldesinde yaşayan Filiz Öztürk (36), ilkokul birinci sınıf öğrencisi kızı Medine (7) ile EBA'dan derslere katılarak, okuma-yazma öğrendi. 2 çocuk annesi Öztürk, "Medine bilgisayardan okurken baktım, kendime bir güç verdim ve 'öğreneceksin' dedim. Kızımla beraber okumayı söktüm. Çok sevinçliyim" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi Filiz Öztürk, çocukluğunun geçtiği Gaziantep´te ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle kayıt yaptırılmasına rağmen okula gidemedi. Evlenip, Kütahya´ya yerleşen Öztürk, kızını okula yazdırdı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilince, Medine de okula gidemedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden derslerin başlamasıyla okumayazma öğrenmek isteyen Filiz Öztürk, kızının derslerine katıldı. Seyitömer İlkokulu Öğretmeni Gül Yıldırım´ın da desteğiyle kısa zamanda okuma ve yazma öğrenen Öztürk, büyük mutluluk yaşadı. Öğretmen Yıldırım, okula davet ettiği Filiz ve kızı Medine´yi hazırlattığı madalya ve okuma belgesiyle ödüllendirdi.

OKUMAYI KIZIYLA BERABER SÖKTÜ

Okuma ve yazma bilmediği için her zaman zorluk çektiğini ve içinde hep okuma hevesi olduğunu ifade eden Filiz Öztürk, "Maddi durumumuz iyi değildi, babam beni okutamadı. Kayıt yaptırdılar ama okula hiç gidemedim. Bu yüzden de okuma yazma öğrenemedim. İçimde kaldı. Çocuklarım okusunlar diye sıkı tuttum. Oğlum okurken böyle bir imkanım yoktu. Kızım okurken pandemi olduğu için, Gül hocamın da yardımıyla evde beraber okumayı söktük" dedi.

'ÇOCUKLAR BENİ ALKIŞLADI'

Kızı Medine ile EBA sistemi üzerinden yapılan canlı derslere katıldığını belirten Öztürk, "Evde Medine bilgisayardan okurken baktım, kendime güç verdim ve `öğreneceksin´ dedim. Kızımla beraber okumayı söktüm. Çok sevinçliyim. Gül hocama teşekkür ederim. Her şey onun sayesinde oldu ve çok seviyoruz onu. Birkaç kez canlı dersteyken bana okutturdu. Öğrencilerle birlikte derse katıldım. Hatta çocuklar `iyi okudun´ diye beni birkaç defa alkışladı. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes denesin. Bilmeyecek bir şey yok. Kendiniz hırs yaptığınızda okursunuz. Ben de hırs yaptım, içimde okuma sevgisi kalmıştı. Keşke eski zamanlarda bu imkanlar olsaydı da okusaydık" şeklinde konuştu.

'ANNEMLE BERABER OKUDUK'

Medine Öztürk ise annesiyle birlikte derslere girdiklerini ve ona yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Okuma yazmayı birlikte öğrendiklerini anlatan Medine, "Anneme yardımcı oldum. Beraber okumayı söktük. Okumayı ilk annem söktü ama ben daha hızlı okuyorum" dedi.

'BİLEMEDİKLERİNİ BANA SORDULAR'

Öztürk çiftinin 10 yaşındaki oğlu Mustafa da 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Saat 10.00´dan 14.00´e kadar, 14.00´ten 17.00´ye kadar canlı derslere katılıyorum. Annem ve kardeşim canlı derse katıldığı zaman bilemediklerini bana soruyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Bilmediği şeyler varsa bana getiriyorlar ve ben yapıyorum" dedi.

'EŞİM İMKANSIZLIKLARDAN DOLAYI OKUYAMAMIŞ'

Eşinin imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını ve bu hayalini gerçekleştirmesi için ona destek olduğunu kaydeden Cemal Öztürk ise "Eşim imkansızlıklardan dolayı okuyamamış. Bu pandemi döneminde EBA çıktı. Kızım 1'inci sınıfa gittiği zaman derslere katılmaya başlayınca eşime, `sen de kızımla birlikte okumayı öğreneceksin´ dedim. Bu şekilde okuma yazmayı çözdü. Onunla birlikte okul bitirecek" şeklinde konuştu.

'FİLİZ HANIM VE KIZI MEDİNE BU MUTLULUĞU BİRLİKTE YAŞADILAR'

Öğretmen Gül Yıldırım, Filiz Öztürk ve kızının büyük bir özveriyle derse katıldıklarını ifade etti. Annekızın her gün 6 derse girerek okumayazmayı öğrendiğini anlatan Gül, "Bu pandemi sürecinde okullara önce gruplar halinde gelmeye başladılar. Sonrasında uzaktan eğitime devam edildi. Uzaktan eğitimde öğrencilerimizle birlikte küçük ekranların karşısında ders yaptık. Bu süreçten Medine´nin annesi de okuma ve yazmayı öğrenmek istediğini bana söyledi. Zaten okuma ve yazma bilmediği için bazı durumlarda mağdur olduğunu ve okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini söyleyince, `siz de canlı derse katılın, EBA'da yaptığımız dersleri fırsata çevirelim´ dedim. Medine ile her gün 6 ders saati boyunca sürekli bilgisayardan dersimize ve etkinliklerimize katılarak annekız beraber ne yapıyorsak onu yaptılar. Sonuçta öğrencilerimize moral ve motivasyon olması için de bir madalya yaptırarak, okuma belgesi verdim. Bu süreçte öğrencilerimiz de çok mutlu oldular. Filiz hanım ve kızı Medine bu mutluluğu birlikte yaşadılar. Onlar için özellikle çok seviniyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-01-23



