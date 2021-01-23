Güneş Enerji Santrali yapımı aralıksız devam ediyor

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesi yapımının, olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemize yapımına başlanılan GES (Güneş Enerji Santrali) yapım işi çalışmaları, olumsuz kış şartlarına rağmen aralıksız devam etmektedir. İlçe ekonomisi için oldukça önemli olan bu yatırımın, kısa süre içerisinde bitirilip faaliyete geçmesini bekliyoruz. GES sistemimizin Dumlupınar ilçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

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