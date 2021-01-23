Başkan, işçilere başarılar diledi

Kütahya'da, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile işe alımları gerçekleşen 17 iş makineleri operatörü, motor ustası, kaynakçı ve tornacı görevlerine başladı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden personele, Başkan Işık görevlerinde başarılar diledi.

Yağlayıcı ve Gresleyici, Tornacı, Otomotiv Elektrikçisi, Kaynakçı, kazıcı yükleyici operatörü, grayder operatörü, yükleyici operatörü, silindir operatörü, kaporta ustası, mekanik motor ustası, iş makineleri bakım ve onarım ustası statüsünde noter huzurunda yapılan kura ile belirlenen 17 operatör ve personel işlerine başladılar.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden personellere başarılar dilendi.

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