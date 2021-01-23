Prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek

Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlara yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılması konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandığını belirtti.

Vatandaşlardan daha önce kendilerine gelen ve İl Başkanı Sebahattin Ceyhun tarafından İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanına da iletilen bir talebin daha çözüme kavuştuğunu ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Kulat, ”Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında AK Parti 143. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı'mızda Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun’un gündeme taşıdığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlara yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılması konusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecektir. Bir kez daha vatandaşımızın mağduriyetine duyarsız kalmayıp çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Konunun çözüme kavuşmuş olması başta Kütahya AK Parti teşkilatları olarak bizleri ve tüm esnaflarımızı ziyadesi ile memnun etmiştir. Aynı toplantımızda 'Kapalı ve kısmi' kısıtlamada olan esnaflarımızın durumları da gündeme getirilip çalışma saatlerinin aşamalı açılması ile alakalı değerlendirmeler de yapılmıştır" dedi.

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