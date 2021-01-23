Domaniç Kayı Obası'nda kartpostallık görüntü

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sonrası Koca Yayla Dağ Yolu'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

İlçede yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte Koca Yayla Dağ Yolu 10. kilometresinde bulunan Kayı Obası Restoran tamamen beyaza büründü. Restoranın çatısında oluşan buz sarkıtları dikkat çekerken, beyaza bürünen yayla yolu kartpostallık görüntü oluşturdu.

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