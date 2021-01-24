Altıntaş Kızılay ihtiyaç sahipleri için seferber oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yeni kurulan Türk Kızılay Şubesi, ilçe merkezi ve 25 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdı.

Altıntaş Türk Kızılayı Şube Başkanı Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Sivil toplum kuruluşları dernekler ve odalar görevlerini yerine getirdikleri ve aktif olduklarında topluma büyük faydaları sağlar. İlçemizde bu görevi yeni devraldık. Levent Özbay ve Mehmet Hamzaoğlu ile birlikte gönüllü arkadaşlarla 25 köy ve ilçe merkezinde muhtaç ve yaşlıları bulup kapısını çaldık. Altıntaş ve köylerimizde ki vatandaşımızın desteği ile çok daha güzel işler yapacağız'' dedi.

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