Gökkuşağı büyüledi

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Kütahya’da, aralıklarla yağan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

Akşam üzeri yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı seyri doyumsuz bir manzara sundu.

Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest etti.

Bu arada, bazı vatandaşlar doyumsuz manzarayı cep telefonlarına kaydetmeyi de ihmal etmedi.

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