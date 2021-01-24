Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki “JAK” timleri güven veriyor

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Kütahya'da kar yağışının etkili olmasının ardından Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin göreve başlaması Kayak Merkezine akın eden vatandaşlara güven veriyor.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi 5 personel ile Murat Dağı Kayak Merkezi'nde meydana gelebilecek mahsur kalma, kaybolma ve yaralanma gibi olaylara ilk müdahale için görev yerlerini aldılar.

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