Alaaddin Keykubat Camii bu yıl içerisinde restore ettirilecek

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, 788 yıl önce yaptırılan Yoncalı Alaaddin Keykubat Camii'nin bu yıl içerisinde restore ettirileceğini ifade etti.

Halkın duyarlılığına teşekkür eden Ünal, "Bu camimizin hemen karşısında bulunan Hamam Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içerisinde restore edilerek hizmete sunuldu. Camimizin de restorasyon projesi hazırlanarak 2020 yılı yatırım programına alınmıştı. Ancak bütçe dengeleri çerçevesinde başlanılamadı. Bu camimizin restorasyon projesi yine Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza teslim edilerek 2021 yatırım programına alınması sağlandı. Onay bekleniyor. Onay gelince en hızlı bir şekilde çalışmalar başlatılacak inşallah. Duyarlılığı nedeniyle kamuoyuna teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.