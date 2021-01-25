Kütahya’da firari 2 şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da firari 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 330 adet Lyrica (sentetik ecza) hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan firari 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 330 adet Lyrica (sentetik ecza) hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.