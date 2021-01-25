Vatandaşın balık kültürü değişiyor Kütahyalı balıkçı esnafı Ahmet Yeşil: "Gariban yiyeceği hamsi artık lüks oldu" "Hamsinin kilo fiyatı 30 TL'ye kadar çıkınca vatandaşlar balık kültürünü değiştirerek, diğer balıklara çeşitlerine yöneldi

Kütahya'da, kış aylarının vazgeçilmez besini olan hamsi, av yasağı nedeni ile kilo fiyatı 30 TL'den aşağıya düşmeyince vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.

Boyunun avlanma kriterlerinin altında olmasından dolayı Karadeniz ve İstanbul boğazındaki av yasağına maruz kalan hamsi, tezgahlara istenilen seviyede gelmeyince fiyatı da yüksek seyrediyor. Geçtiğimiz senelerde kilosu 10 liranın da altına düşen Karadeniz hamsi bu yıl pazarda 30 TL'den aşağıya düşmedi. Vatandaşlar, somon ve Karadeniz levreği cinsi balıkları tüketmeye başladıklarını belirttiler.

"Hamsinin gariban yiyeceği olmaktan çıktı" diyen esnafı Ahmet Yeşil, “Hamsinin kilosu şuan 30 TL. Gariban yiyeceği hamsi artık lükse girdi, lükse olmaya başladı. Bu yıl hamsiden umduğumuz fiyatı alamadık, 1520 liralara satılmasını beklerken 30 liranın altına düşmedi. Fiyatının yüksek olması nedeni ile vatandaşlar da ucuz balık alma yoluna gidiyor. Şuan somon, Karadeniz levreği gibi fiyatı düşmüş olan balıkları daha çok satıyoruz bu sıralar. Şuan hamsi ile somonun kilosu aynı istavrit, palamut hamsi somon 30 liradan satılıyor" dedi.



"Deniz balığı az olunca çiftlik balığına rağbet çoğaldı"

Deniz balığının az olmasından dolayı fiyatların yükseldiğini ve bu nedenle çiftlik balıklarına rağbetin arttığını söyleyen balıkçı esnafı Mehmet Tekin, “Türkiye deniz sularında bilinçsiz avlanma nedeni ile balık azaldı ve hamsiye yasak koydular. Daha bugün geldi taze balık bunların devamı gelmesi gerekiyor. Çiftlik balığına olan rağbet arttı çünkü deniz balıkları az geldiği için fiyatları da çok yüksek şuanda. Vatandaşlar ise daha çok ucuz balıklara yönelmeye başladı. Balık eskiden garip yiyeceğiydi şuanda balıkta lükse kaçtı” diye konuştu.

Vatandaşlar, fiyatıyla sezon başından bu yana cep yakmaya devam eden hamsiden vazgeçip, diğer balık türlerine yöneldiklerini ifade ettiler.

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