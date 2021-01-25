Köylüler engelli şahsın bakım evine gönderilmesine tepki gösterdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde 54 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Doymaz isimli kişinin istemediği halde bakım evine gönderilmesine tepki gösteren köylüler, şahsın köye geri getirilmesi için imza kampanyası başlattı.

Köyde yalnız yaşayan zihinsel engelli Mehmet Doymaz’ın bugüne kadar kimseye hiçbir zararının olmadığını söyleyen eski Muhtar Fahrettin Demir, ”Futbol aşığı olduğu için “Maradona” lakabı taktığımız Mehmet abimiz köyümüzün gülüdür adeta. Geceleri uyumaz, sabaha kadar köyün içinde ve mezarlıkta nöbet tutar. Köyümüzdeki sokak hayvanlarını besler. O saf ve temiz kalbiyle köy halkının gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Yetkililerce Mehmet Doymaz’ın aniden Yozgat’taki bir bakım evine gönderilmesine bir anlam veremedik. Biz köylüler olarak Mehmet abimize bu güne kadar her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermeye hazırız. Bu konuyla ilgili köyde imza kampanyası başlattık. Şu ana kadar imza sayısı 30’u aştı. İstemediği halde bakım evine gönderilen Mehmet Doymaz’ın köyüne geri getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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